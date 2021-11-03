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Gurugram News: बारिश और ठंडी हवा से लोगों को मिली राहत

Fri, 16 Oct 2026 12:43 AM IST
नोएडा ब्यूरो
Noida Bureau नोएडा ब्यूरो
Updated Fri, 16 Oct 2026 12:43 AM IST
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People got relief from the rain and cold wind.
संवाद न्यूज एजेंसी
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गुरुग्राम साइबर सिटी गुरुग्राम में बृहस्पतिवार को मौसम ने अचानक करवट ली। दोपहर को हुई झमाझम बारिश और शाम को चली ठंडी हवाओं ने शहरवासियों को उमस और गर्मी से राहत दिलाई। पिछले कुछ दिनों से लगातार बढ़ रही उमस के कारण लोग बेहाल थे, लेकिन इस बारिश के बाद मौसम बेहद सुहाना और खुशनुमा हो गया है। शुक्रवार को भी हल्की बारिश होने की संभावना है।



बारिश के कारण शहर के तापमान में गिरावट दर्ज की गई। बृहस्पतिवार को अधिकतम तापमान 34 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 22 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। वहीं शाम के समय ठंडी हवाएं चलने से पारा और नीचे लुढ़क गया। मौसम विभाग के अनुसार, आने वाले एक-दो दिनों तक आसमान में आंशिक रूप से बादल छाए रहने और हल्की हवाएं चलने की संभावना है।
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सोहना में बिजली के खंभे और पेड़ गिरे
सोहना। तेज बारिश और तूफान ने कस्बे में भारी तबाही मचाई। इससे सड़कें जलमग्न हो गईं और बिजली विभाग को लाखों रुपये का नुकसान हुआ। बिजली के खंभे और पेड़ गिरने से बिजली व पानी की आपूर्ति बाधित हो गई।
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तूफानी बारिश इतनी तेज थी कि दिन में ही रात जैसा अंधेरा छा गया। लोगों को अपने घरों में लाइटें जलाकर काम करना पड़ा। बारिश के पानी से अधिकांश सड़कों पर जलभराव हो गया, जिससे राहगीरों और वाहन चालकों को परेशानी हुई। कई स्थानों पर छतों से टीन की चादरें उड़कर सड़कों पर गिर गईं। दर्जनों पेड़ गिरने से यातायात भी लंबे समय तक बाधित रहा, हालांकि बाद में उन्हें हटा दिया गया। बिजली विभाग के जेई सुमित गर्ग ने बताया कि नुकसान का आकलन किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि बिजली व्यवस्था दुरुस्त करने के लिए टीमें लगातार काम कर रही हैं। खबर लिखे जाने तक बिजली और पानी की आपूर्ति पूरी तरह बहाल नहीं हो पाई थी। संवाद
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