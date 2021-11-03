Gurugram News: बाउंड्रीवॉल का विस्तार करने का किया विरोध

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सोसाइटी के आरडब्ल्यूए अध्यक्ष एनके शर्मा ने कहा कि आरडब्ल्यूए ने स्वीकृत योजना के उल्लंघन के विरुद्ध संबंधित सरकारी अधिकारियों और स्थानीय पुलिस स्टेशन में औपचारिक रूप से कड़ी आपत्ति जताई है। आरडब्ल्यूए निवासियों के हितों की रक्षा करने और सोसाइटी के कॉमन क्षेत्रों में किसी भी किस्म के अनधिकृत परिवर्तन के विरोध करने के लिए दृढ़ता से प्रतिबद्ध है। सोसाइटी के लोगों का कहना है दुकानों के लिए बाहर से रास्ता दिए जाने पर सोसाइटी में बाहरी लोगों को प्रवेश आसान हो जाएगा। संवाद

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गुरुग्राम। सेक्टर-109 स्थित ब्रिस्क लुंबिनी सोसाइटी में बाउंड्रीवॉल का विस्तार करने और वहां मौजूद पांच दुकानों के लिए बाहर से स्वतंत्र रास्ता देने का लोगों ने विरोध किया है। सोसाइटी आरडब्ल्यूए ने सभी संबंधित सरकारी विभागों को पत्र लिखकर सहयोग मांगा है। पत्र में बिल्डर द्वारा नियमों की अवहेलना का आरोप लगाया गया है। इसमें कहा गया है कि यह उनके कॉमन एरिया के अधिकारों का उल्लंघन है। वहां से लोगों के घरों की पाइप लाइन गुजरती है। सोसाइटी के रखरखाव के लिए यह एरिया महत्वपूर्ण है।