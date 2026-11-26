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अमर उजाला ब्यूरोगुरुग्राम। रेलवे विभाग ने साबरमती-हरिद्वार-साबरमती साप्ताहिक स्पेशल ट्रेन (09425/26) की संचालन अवधि बढ़ाई है। इससे गुरुग्राम से हरिद्वार और गुजरात के साबरमती तक के यात्रियों को सुविधा मिलेगी। रेलवे विभाग ने ट्रेन की दो अतिरिक्त ट्रिप चलाने की अधिसूचना जारी की है।ट्रेन नंबर 09425 साबरमती-हरिद्वार स्पेशल ट्रेन साबरमती से 30 नवंबर और 7 दिसंबर को चलेगी। यह सोमवार रात 9.35 बजे साबरमती से चलकर मंगलवार दोपहर 12.22 बजे गुरुग्राम पहुंचेगी। फिर देर शाम 8.40 बजे हरिद्वार पहुंचेगी।वहीं, ट्रेन नंबर 09426 हरिद्वार-साबरमती स्पेशल ट्रेन हरिद्वार से मंगलवार रात 9.30 बजे रवाना होगी। यह बुधवार सुबह 4.44 बजे गुरुग्राम और रात 10.30 बजे साबरमती पहुंचेगी। रेलवे ने यात्रियों की सुविधा के लिए दोनों दिशाओं में दो-दो अतिरिक्त ट्रिप चलाने का निर्णय लिया है।