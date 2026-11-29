विज्ञापन

गुरुग्राम। शहर में लावारिस कुत्तों के आक्रामक होने की शिकायतें तेजी से बढ़ रही हैं। सेक्टर-23 ए ईस्ट जोन के आरडब्ल्यूए अध्यक्ष हरीश नायर ने नगर निगम को पत्र लिखकर कुत्तों के हमलों से राहत की मांग की है। टेंपल पार्क के पास पिछले पंद्रह से बीस दिनों में काटने की पांच घटनाएं हो चुकी हैं। सेक्टर-31 के आरडब्ल्यूए अध्यक्ष बीएस यादव और सेक्टर-67 की वर्धमान सोसाइटी के लोगों ने भी निगम से ऐसी ही शिकायतें की हैं। एनिमल वेलफेयर डॉक्टर्स फोरम के अध्यक्ष एसपी गौतम के अनुसार, शहर में कुत्तों की संख्या बहुत अधिक हो गई है। वर्ष 2009 में करीब पचहत्तर हजार कुत्तों का बंध्याकरण हुआ था मगर महामारी के बाद से यह अभियान पूरी तरह बंद है। संवाद