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ऑपरेशन क्लीन एयर : 52 सड़कों पर की जांच, मिलीं 258 खामियां

Fri, 16 Oct 2026 01:13 AM IST
नोएडा ब्यूरो
Noida Bureau नोएडा ब्यूरो
Updated Fri, 16 Oct 2026 01:13 AM IST
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Operation Clean Air: Inspections conducted on 52 roads; 258 deficiencies found
गुरुग्राम। दिल्ली-एनसीआर में वायु प्रदूषण पर अंकुश लगाने के लिए वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग (सीएक्यूएम) ने शहर में ऑपरेशन क्लीन एयर के तहत विशेष निरीक्षण अभियान चलाया। इस दौरान 104 किलोमीटर लंबी 52 सड़कों की जांच की गई। इसमें सड़कों पर धूल, निर्माण एवं विध्वंस (सीएंडडी) कचरा जमा होने, क्षतिग्रस्त फुटपाथ और गड्ढों से संबंधित कुल 258 खामियां मिलीं। इनमें से 174 मामले नगर निगम गुरुग्राम (एमसीजी) और 84 मामले गुरुग्राम महानगर विकास प्राधिकरण (जीएमडीए) के अधिकार क्षेत्र की सड़कों पर मिले।
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सीएक्यूएम ने निरीक्षण के लिए चार फ्लाइंग स्क्वॉड तैनात किए थे। टीमों ने एमसीजी के अधिकार क्षेत्र में आने वाली लगभग 56 किलोमीटर और जीएमडीए के अधिकार क्षेत्र में आने वाली 48 किलोमीटर सड़कों का निरीक्षण किया। अभियान के दौरान पालम विहार, पेस सिटी-1 और 2, सेक्टर-10, 21, 22, 23, सिकंदरपुर, सेक्टर-53, 56, 27, 43, 26, 42 और 54 की सड़कों की जांच की गई। इसके अलावा महरौली-गुरुग्राम रोड, द्वारका एक्सप्रेसवे, दौलताबाद रोड और धर्मपुर रोड समेत अन्य प्रमुख सड़कों का भी निरीक्षण किया गया। संवाद
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