Exclusive News एक्सक्लूसिव खबरें
Free E-Paper फ्री में ई-पेपर पढ़ें
ऐप डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Delhi NCR ›   Gurugram News ›   One-year-old child on a motorcycle killed after being hit by a tractor; two others injured

Gurugram News: ट्रैक्टर की टक्कर से बाइक सवार एक वर्षीय मासूम की मौत, दो घायल

Thu, 12 Nov 2026 05:38 PM IST
नोएडा ब्यूरो
Noida Bureau नोएडा ब्यूरो
Updated Thu, 12 Nov 2026 05:38 PM IST
विज्ञापन
One-year-old child on a motorcycle killed after being hit by a tractor; two others injured
संवाद न्यूज एजेंसी
विज्ञापन

नूंह। महूं गांव के पास तेज रफ्तार ट्रैक्टर की टक्कर से बाइक सवार एक वर्षीय मासूम की मौत हो गई, जबकि दो लोग घायल हो गए। पुलिस ने अज्ञात ट्रैक्टर चालक के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। शिकायत के अनुसार, साहिद बाइक पर साहबूदीन और एक वर्षीय साकिब को लेकर घरेलू सामान लेने महूं चौपड़ा जा रहा था। इसी दौरान सामने से आए नीले रंग के सोनालीका ट्रैक्टर ने बाइक को टक्कर मार दी। हादसे में तीनों सड़क पर गिरकर घायल हो गए। उन्हें फिरोजपुर झिरका के सरकारी अस्पताल ले जाया गया, लेकिन रास्ते में साकिब की मौत हो गई। गंभीर रूप से घायल साहबूदीन को मांडीखेड़ा अस्पताल से अलवर के निजी अस्पताल रेफर किया गया, जहां उसका उपचार चल रहा है। हादसे के बाद चालक ट्रैक्टर समेत फरार हो गया। जांच अधिकारी एएसआई जमशेद ने बताया कि शिकायत और मेडिकल रिपोर्ट के आधार पर मामला दर्ज कर जांच की जा रही है।
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed