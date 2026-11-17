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गुरुग्राम। जिले में डायबिटीज और बीपी के मरीज बढ़ रहे हैं। विश्व मधुमेह दिवस पर 33 शिविरों में 1067 लोगों की जांच हुई। इनमें 77 नए लोगों में डायबिटीज की पुष्टि हुई। बदलती जीवनशैली और जंक फूड को इसका कारण बताया गया। डॉ. नवीन ने नियमित व्यायाम और संतुलित खानपान की सलाह दी। सेक्टर-10 स्थित नागरिक अस्पताल में भी रोजाना करीब 100 लोग शुगर की जांच करवाने पहुंचते हैं। वहीं, वरिष्ठ नागरिक कोना में 60 से अधिक आयु के लोगों की करीब 40 मरीजों की जांच होती है। इनमें औसतन तीन मरीजों में पहली बार शुगर या बीपी की पुष्टि होती है। संवाद