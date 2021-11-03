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मुख्यमंत्री उड़नदस्ते के इंस्पेक्टर धर्मबीर सिंह की शिकायत पर 28 सितंबर को शिवाजी नगर थाने में प्राथमिकी दर्ज की गई थी। इसमें विभाग के तत्कालीन जिला खाद्य एवं आपूर्ति नियंत्रक अनिल कुमार, एएफएसओ विजय कुमार, इंस्पेक्टर प्रेमपुरण सिंह और सब इंस्पेक्टर राकेश कुमार पर मिलीभगत से गेहूं के गबन का आरोप लगाया गया था। जांच में सामने आया कि जुलाई 2023 में 71,735 किलो, अगस्त में 29,152 किलो और नवंबर में 23,400 किलो गेहूं ऐसी पीओएस मशीनों में ट्रांसफर किया गया, जो किसी राशन डिपो को आवंटित नहीं थीं। इन मशीनों में साल 2020 के बाद सरकारी राशन भी नहीं आया था। कुल 1.53 लाख किलो गेहूं के गबन का आरोप है। सब इंस्पेक्टर पर आरोप है कि डिपो संचालक बाबूराम गुप्ता पर दूसरे डिपो की मशीन जोड़ने के नाम पर दबाव बनाया गया। बाबूराम और उनकी पत्नी सीमा गुप्ता के खातों से आरोपी के खाते में 1.29 लाख रुपये ट्रांसफर होने की बात भी सामने आई।

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गुरुग्राम। राशन के 1.53 लाख किलो गेहूं के गबन मामले में खाद्य एवं आपूर्ति विभाग के सब इंस्पेक्टर राकेश कुमार की मुश्किलें बढ़ गईं हैं। अतिरिक्त सत्र एवं न्यायाधीश डॉ. गगन गीत कौर की अदालत ने निष्पक्ष और उचित जांच के लिए हिरासत में पूछताछ को जरूरी मानते हुए उनकी जमानत याचिका को खारिज कर दिया।