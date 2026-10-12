Gurugram News: निश्चल ने लगाया दोहरा शतक
नोएडा ब्यूरो
Updated Mon, 12 Oct 2026 07:11 PM IST
Updated Mon, 12 Oct 2026 07:11 PM IST
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गुरुग्राम। क्राफ्ट क्रिकेट टूर्नामेंट में सेंचुरी ड्रीमर ने एमबी क्रिकेट अकादमी को 201 रन से हरा दिया। निश्चल ने 130 गेंदों पर 219 रन का दोहरा शतक जड़ा। सेंचुरी ड्रीमर ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 345 रन बनाए। जवाब में एमबी क्रिकेट की टीम 143 रन ही बना सकी। गेंदबाजी में ऋषभ मिश्रा ने चार विकेट चटकाए। निश्चल को प्लेयर ऑफ द मैच और ऋषभ मिश्रा को बेस्ट बॉलर चुना गया। संवाद
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