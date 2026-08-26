Gurugram News: लघु उद्योग भारती की नई इकाई गठित
नोएडा ब्यूरो
Updated Wed, 26 Aug 2026 07:21 PM IST
Updated Wed, 26 Aug 2026 07:21 PM IST
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गुरुग्राम। आईएमटी मानेसर में लघु उद्योग भारती के स्थापना दिवस के मौके पर संगठन की मानेसर इकाई का गठन समारोह भी आयोजित किया गया। इस अवसर पर सत्यपाल कम्बोज को अध्यक्ष, तरुण वधवा को महासचिव, प्रवेश कम्बोज को कोषाध्यक्ष की जिम्मेदारी दी गई। सभी पदाधिकारियों को आधिकारिक रूप से दायित्व ग्रहण कराया गया। समारोह में गुरुग्राम इकाई के कई पदाधिकारी उपस्थित रहे, जिनमें अध्यक्ष विनोद गुप्ता, महासचिव विनोद वधवा महासचिव और कोषाध्यक्ष पवन कुमार गुप्ता शामिल हैं। संवाद
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