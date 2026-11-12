Gurugram News: शराब के विवाद में भतीजे पर कैंची से हमला, चाचा गिरफ्तार
नोएडा ब्यूरो
Updated Thu, 12 Nov 2026 06:29 PM IST
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चकरपुर इलाके में दस नवंबर की रात करीब डेढ़ बजे की वारदात, डीएलएफ सेक्टर-29 थाना में दर्ज की प्राथमिकी
अमर उजाला ब्यूरो
गुरुग्राम। शराब मंगवाने को लेकर हुए विवाद में अपने भतीजे पर कैंची से हमला करने वाले चाचा को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। पूछताछ में सामने आया कि आरोपी राजू शराब पीने का आदी है। शराब मंगवाने को लेकर भतीजे सागर से उसकी कहासुनी हुई थी। इसी कहासुनी के दौरान राजू ने सागर पर हमला कर दिया। सागर के सिर और मुंह पर गंभीर चोटें आईं। पूछताछ के बाद आरोपी को जिला अदालत में पेश कर न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया गया।
घटना गुरुग्राम के चकरपुर इलाके में दस नवंबर की रात करीब डेढ़ बजे की है। सागर ने बताया कि उसके चाचा राजू ने उसके सिर और मुंह पर कैंची से वार किए थे। वारदात के बाद राजू मौके से भाग गया था। जाते समय उसने भतीजे को जान से मारने की धमकी भी दी थी। शिकायत के आधार पर डीएलएफ सेक्टर-29 थाना में प्राथमिकी दर्ज की गई। पुलिस प्रवक्ता संदीप कुमार ने बताया कि बुधवार 11 नवंबर को आरोपी राजू को चकरपुर से गिरफ्तार कर लिया। आरोपी के कब्जे से वारदात में इस्तेमाल की गई एक कैंची भी बरामद की गई है। आरोपी को अदालत में पेश कर जेल भेजा गया है।
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अमर उजाला ब्यूरो
गुरुग्राम। शराब मंगवाने को लेकर हुए विवाद में अपने भतीजे पर कैंची से हमला करने वाले चाचा को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। पूछताछ में सामने आया कि आरोपी राजू शराब पीने का आदी है। शराब मंगवाने को लेकर भतीजे सागर से उसकी कहासुनी हुई थी। इसी कहासुनी के दौरान राजू ने सागर पर हमला कर दिया। सागर के सिर और मुंह पर गंभीर चोटें आईं। पूछताछ के बाद आरोपी को जिला अदालत में पेश कर न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया गया।
घटना गुरुग्राम के चकरपुर इलाके में दस नवंबर की रात करीब डेढ़ बजे की है। सागर ने बताया कि उसके चाचा राजू ने उसके सिर और मुंह पर कैंची से वार किए थे। वारदात के बाद राजू मौके से भाग गया था। जाते समय उसने भतीजे को जान से मारने की धमकी भी दी थी। शिकायत के आधार पर डीएलएफ सेक्टर-29 थाना में प्राथमिकी दर्ज की गई। पुलिस प्रवक्ता संदीप कुमार ने बताया कि बुधवार 11 नवंबर को आरोपी राजू को चकरपुर से गिरफ्तार कर लिया। आरोपी के कब्जे से वारदात में इस्तेमाल की गई एक कैंची भी बरामद की गई है। आरोपी को अदालत में पेश कर जेल भेजा गया है।
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