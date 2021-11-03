नमो क्रिकेट लीग : गुरुग्राम जायंट्स अगले चरण में पहुंची

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संवाद न्यूज एजेंसी

गुरुग्राम। पंचकूला के ताऊ देवी लाल क्रिकेट स्टेडियम में चल रही नमो क्रिकेट लीग (एनसीएल) के नॉकआउट मुकाबलों में गुरुग्राम जायंट्स ने मुक्तसर मॉनार्क्स को 54 रन से हराकर अगले दौर में जगह बनाई। गुरुग्राम जायंट्स ने पहले बल्लेबाजी करते हुए पांच विकेट के नुकसान पर 111 रन बनाए। टीम की ओर से आमिर ने 43 रन की महत्वपूर्ण पारी खेली। उनके प्रदर्शन के लिए उन्हें मैन ऑफ द मैच चुना गया। लक्ष्य का पीछा करने उतरी मुक्तसर मॉनार्क्स की टीम आठ विकेट के नुकसान पर 57 रन ही बना सकी। गुरुग्राम की ओर से जोगिंदर कुमार ने शानदार गेंदबाजी करते हुए तीन विकेट हासिल किए।

मुक्तसर मॉनार्क्स को 54 रन से दी शिकस्त