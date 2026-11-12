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Gurugram News: नगर आयुक्त पंकज ने माता शीतला मंदिर में किए दर्शन

Thu, 12 Nov 2026 07:25 PM IST
नोएडा ब्यूरो
Noida Bureau नोएडा ब्यूरो
Updated Thu, 12 Nov 2026 07:25 PM IST
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Municipal Commissioner Pankaj offered prayers at the Mata Sheetla Temple.
गुरुग्राम। नगर निगम गुरुग्राम के नवनियुक्त आयुक्त पंकज ने 12 नवंबर को शहर पहुंचते ही प्रसिद्ध माता शीतला मंदिर में दर्शन किए। उन्होंने विधिवत पूजा-अर्चना कर माता का आशीर्वाद प्राप्त किया। इस अवसर पर पूजा स्थल बोर्ड के मुख्य कार्यकारी अधिकारी सुमित कुमार ने उनका स्वागत किया। पंकज ने माता शीतला के दरबार में माथा टेका। उन्होंने प्रदेश और गुरुग्राम की सुख-समृद्धि, शांति एवं खुशहाली की कामना की। माता के दर्शन और पूजा-अर्चना के साथ उन्होंने अपनी नई जिम्मेदारी की शुरुआत की। ब्यूरो
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