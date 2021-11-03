Gurugram News: मानेसर में जाम लगने से वाहन चालकों को परेशानी
नोएडा ब्यूरो
Updated Sat, 29 Aug 2026 12:17 AM IST
Updated Sat, 29 Aug 2026 12:17 AM IST
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मानेसर। रक्षाबंधन के मौके पर दिल्ली-जयपुर हाईवे पर मानेसर में जाम लगने से वाहन चालकों को काफी परेशानी हुई। हाईवे पर चल रहे फ्लाईओवर के निर्माण के कारण वाहनों की रफ्तार धीमी रही। त्योहार के चलते हाईवे पर वाहनों की संख्या भी सामान्य दिनों के मुकाबले अधिक रही। ऐसे में जाम की स्थिति और ज्यादा बिगड़ गई।
मानेसर क्षेत्र में फ्लाईओवर का निर्माण कार्य चल रहा है। निर्माण के चलते वाहनों को सर्विस रोड पर डायवर्ट कर दिया है। रक्षाबंधन पर सुबह से ही हाईवे पर वाहनों का दबाव बढ़ गया था। दोपहर और शाम के समय स्थिति ज्यादा खराब हो गई। जाम का असर आईएमटी चौक तक देखने को मिला। हाईवे पर वाहन काफी देर तक रेंगते हुए चलते रहे। कई वाहन चालक जाम में फंसने के कारण समय पर अपने गंतव्य तक नहीं पहुंच सके। परिवार के साथ त्योहार मनाने और रिश्तेदारों के घर जाने वाले लोगों को सबसे ज्यादा परेशानी हुई। संवाद
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मानेसर क्षेत्र में फ्लाईओवर का निर्माण कार्य चल रहा है। निर्माण के चलते वाहनों को सर्विस रोड पर डायवर्ट कर दिया है। रक्षाबंधन पर सुबह से ही हाईवे पर वाहनों का दबाव बढ़ गया था। दोपहर और शाम के समय स्थिति ज्यादा खराब हो गई। जाम का असर आईएमटी चौक तक देखने को मिला। हाईवे पर वाहन काफी देर तक रेंगते हुए चलते रहे। कई वाहन चालक जाम में फंसने के कारण समय पर अपने गंतव्य तक नहीं पहुंच सके। परिवार के साथ त्योहार मनाने और रिश्तेदारों के घर जाने वाले लोगों को सबसे ज्यादा परेशानी हुई। संवाद
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