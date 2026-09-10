Gurugram News: मनोज कुमार गुरुग्राम-1 के एफएसओ नियुक्त
नोएडा ब्यूरो
Updated Thu, 10 Sep 2026 07:28 PM IST
Updated Thu, 10 Sep 2026 07:28 PM IST
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गुरुग्राम। जिले की खाद्य सुरक्षा व्यवस्था को अब दो नए फूड सेफ्टी ऑफिसर (एफएसओ) मिल गए हैं। मनोज कुमार को गुरुग्राम-1 और डॉ. दीपक को गुरुग्राम-2 का एफएसओ नियुक्त किया गया है। दोनों अधिकारी वेटरनरी सर्जन हैं। गुरुग्राम के फूड सेफ्टी ऑफिसर एफएसओ डॉ. रमेश कुमार के तबादले के बाद जिले की खाद्य सुरक्षा व्यवस्था अतिरिक्त प्रभार के सहारे चल रही थी। रेवाड़ी के एफएसओ संदीप कुमार को गुरुग्राम का अतिरिक्त प्रभार दिया गया था। अब दो अधिकारियों की नियुक्ति से विभाग को राहत मिलने की उम्मीद है। संवाद
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