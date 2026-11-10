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Gurugram News: नर्सरी संचालकों के लिए लाइसेंस अनिवार्य

Tue, 10 Nov 2026 05:17 PM IST
नोएडा ब्यूरो
Noida Bureau नोएडा ब्यूरो
Updated Tue, 10 Nov 2026 05:17 PM IST
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License mandatory for nursery operators
गुरुग्राम। जिले में फलदार, सजावटी एवं अन्य बागवानी पौधों की नर्सरी संचालित करने वालों के लिए लाइसेंस लेना अनिवार्य कर दिया गया है। हरियाणा बागवानी पौधशाला अधिनियम 2025 एवं हरियाणा बागवानी पौधशाला नियम 2026 के तहत अब सभी नर्सरी संचालकों को निर्धारित प्रक्रिया पूरी कर लाइसेंस प्राप्त करना होगा। जिला बागवानी अधिकारी नेहा यादव ने बताया कि जिले के सभी नर्सरी संचालक निर्धारित नियमों एवं प्रावधानों के अनुसार आवश्यक प्रशिक्षण प्राप्त करने के बाद नर्सरी के लाइसेंस के लिए जिला बागवानी अधिकारी गुरुग्राम के कार्यालय में जल्द से जल्द आवेदन करें। ब्यूरो
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