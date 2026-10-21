Gurugram News: गेहूं के एमएसपी में 25 रुपये की बढ़ोतरी पर जजपा का विरोध

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पार्टी ने गेहूं के एमएसपी में कम से कम 150 रुपये प्रति क्विंटल की बढ़ोतरी और स्वामीनाथन आयोग की सिफारिशों के अनुसार फसलों की खरीद की कानूनी गारंटी देने की मांग की। जजपा ने दूसरे ज्ञापन में विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) अभियान के दौरान मतदाता सूचियों से नाम कटने के मामलों की निष्पक्ष जांच कराने की मांग की। पार्टी ने कहा कि पात्र मतदाताओं के नाम सूची से हटना लोकतांत्रिक अधिकारों से जुड़ा गंभीर मामला है। पार्टी नेताओं ने बताया कि देशभर में लगभग 13 करोड़ और हरियाणा में लगभग 37 लाख मतदाताओं के नाम गायब या रद्द होने की रिपोर्ट सामने आई है। जिला प्रधान ने कहा कि ऐसे मामलों में आधिकारिक अभिलेखों के आधार पर स्थिति स्पष्ट की जाए और प्रक्रियागत त्रुटियों के कारण हटाए गए नामों को दोबारा शामिल किया जाए। ब्यूरो