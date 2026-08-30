Gurugram News: जल तारा से वर्षा जल संरक्षण और जलभराव से मुक्ति मिलेगी
नोएडा ब्यूरो
Updated Sun, 30 Aug 2026 09:09 PM IST
Updated Sun, 30 Aug 2026 09:09 PM IST
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गुरुग्राम। सेक्टर-47 में मालिबू टाउन के पास झाड़सा बांध हरित क्षेत्र में रविवार को वर्षा जल संरक्षण के लिए मॉडल पिट बनाई गई। इसका नाम जलतारा दिया गया है। मेकिंग मॉडल गुरुग्राम की संयोजिका गौरी सरीन ने बताया कि आर्ट ऑफ लिविंग के इंजीनियरिंग विशेषज्ञों ने इसे तैयार किया है। जहां पानी ज्यादा जमा होता है, वहां इसे कम जगह में भी बनाया जा सकता है। यह तरीका महाराष्ट्र और कर्नाटक के गांवों कामयाब रहा है। इसे शहरी क्षेत्र में भी जहां बारिश का पानी जमा होता है, वहां बना सकते हैं। आमतौर पर एक रेन वाटर हार्वेस्टिंग पिट बनाने में डेढ़ लाख से 5 लाख रुपये तक का खर्च आता है। इस छोटे रिचार्ज पिट में बमुश्किल 10 से 15 हजार रुपये खर्च होते हैं। लोग खुद भी अपने आस-पास की ग्रीन बेल्ट या खाली जगह जहां पानी जमा होता है, वहां बना सकते हैं। संवाद
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