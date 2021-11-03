Gurugram News: शिक्षकों को एसीपी देने के निर्देश
नोएडा ब्यूरो
Updated Fri, 02 Oct 2026 12:42 AM IST
Updated Fri, 02 Oct 2026 12:42 AM IST
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गुरुग्राम। वर्ष 2017 में भर्ती हुए पीआरटी शिक्षकों को नोशनल लाभ मिलने के बाद एसीपी देने के निर्देश जारी किए गए हैं। मौलिक शिक्षा निदेशालय ने सभी जिला मौलिक शिक्षा अधिकारियों को इस संबंध में जरूरी कार्रवाई करने को कहा है। अधिकारियों को न्यायालय के आदेशों का पालन सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए हैं। आदेश का पालन नहीं करने पर संबंधित जिला मौलिक शिक्षा अधिकारी और अनुभाग अधिकारी जिम्मेदार होंगे। संवाद
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