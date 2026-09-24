Gurugram News: सेवा संकल्प अभियान को लेकर दिए निर्देश

विज्ञापन

गुरुग्राम। भाजपा गुरुग्राम जिलाध्यक्ष सर्वप्रिय त्यागी की अध्यक्षता में बृहस्पतिवार को जिला कार्यालय गुरु कमल में एक संगठनात्मक बैठक हुई। इस बैठक में सेवा संकल्प अभियान की तैयारियों और आगामी कार्यक्रमों पर चर्चा की गई। त्यागी ने अभियान को सफल बनाने के लिए पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं को आवश्यक दिशा-निर्देश दिए। सर्वप्रिय त्यागी ने कहा कि सेवा संकल्प अभियान भारतीय जनता पार्टी का जनसेवा के प्रति समर्पण है। यह समाज के प्रत्येक वर्ग तक सेवा पहुंचाने का महत्वपूर्ण माध्यम है। उन्होंने बताया कि यह अभियान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिवस के उपलक्ष्य में चलाया जा रहा है। संवाद