Gurugram News: हेरिटेज और एमएमपीएस ने जीते मुकाबले

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संवाद न्यूज एजेंसीगुरुग्राम। द्रोणा अंतर स्कूल क्रिकेट टूर्नामेंट में बुधवार को दो मुकाबले खेले गए। पहले मैच में हेरिटेज स्कूल ने अजंता पब्लिक स्कूल को आठ विकेट से हराया, जबकि दूसरे मुकाबले में एमएमपीएस ने एसडी मेमोरियल स्कूल को 89 रन से शिकस्त दी। दोनों मैचों में खिलाड़ियों ने अच्छा प्रदर्शन किया।पहले मुकाबले में टॉस जीतकर अजंता पब्लिक स्कूल ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 20 ओवर में 139 रन बनाए। टीम की ओर से आदित्य ने 37 और सार्थक उत्सा सना ने 34 रन का योगदान दिया। हेरिटेज स्कूल की ओर से रेयांश गणात्रा ने शानदार गेंदबाजी करते हुए चार ओवर में 17 रन देकर चार विकेट हासिल किए। लक्ष्य का पीछा करने उतरी हेरिटेज स्कूल की टीम ने 18.5 ओवर में दो विकेट खोकर 140 रन बनाए और आठ विकेट से जीत दर्ज की। टीम की ओर से विहान ने 33 रन बनाए। अजंता पब्लिक स्कूल की ओर से अमन को एक विकेट मिला।दूसरे मुकाबले में एमएमपीएस ने पहले बल्लेबाजी करते हुए निर्धारित 20 ओवर में 194 रन बनाए। टीम की ओर से तनीष ने 54 रन की उपयोगी पारी खेली। इसके जवाब में एसडी मेमोरियल स्कूल की टीम 20 ओवर में आठ विकेट खोकर 105 रन ही बना सकी। एमएमपीएस की ओर से जनीश और ग्रंथ ने दो-दो विकेट लिए, जबकि संचिता मिश्रा और रोशन ने एक-एक विकेट हासिल किया। इस तरह एमएमपीएस ने 89 रन से मुकाबला जीत लिया।