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गुरुग्राम: निजी बिजली लाइसेंस के खिलाफ हरियाणा सरकार, सीएम बोले- कर्मचारियों के साथ पूरी तरह खड़े हैं

Wed, 21 Oct 2026 09:48 PM IST
Akash Dubey अमर उजाला नेटवर्क, गुरुग्राम
अमर उजाला नेटवर्क, गुरुग्राम Published by: Akash Dubey Updated Wed, 21 Oct 2026 09:48 PM IST
सार

गुरुग्राम-नूंह में निजी बिजली आपूर्ति लाइसेंस पर हरियाणा सरकार एचईआरसी के फैसले के खिलाफ अपील करेगी। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कर्मचारियों का समर्थन करते हुए हड़ताल न करने की अपील की।

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Haryana government opposes private electricity licenses
सांकेतिक तस्वीर - फोटो : अमर उजाला ब्यूरो, चंडीगढ़

विस्तार
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गुरुग्राम और नूंह में निजी कंपनी को बिजली आपूर्ति का लाइसेंस मिलने के बाद हरियाणा सरकार ने इस मामले पर अपना रुख स्पष्ट किया है। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने मौजूदा हालात पर प्रशासनिक सचिवों के साथ समीक्षा बैठक की।

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मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार बिजली कर्मचारियों के साथ पूरी तरह खड़ी है। सरकार एचईआरसी के निर्णय के खिलाफ विद्युत अपीलीय न्यायाधिकरण (एपीटीईएल) में अपील करेगी। उन्होंने बताया कि सरकार इस केस की जोरदार पैरवी करेगी। यदि बिजली कर्मचारी यूनियन चाहें तो सरकार उनकी पसंद के वकीलों से केस लड़ने को तैयार है। मुख्यमंत्री ने बिजली यूनियनों से हड़ताल पर न जाने की अपील की। उन्होंने सभी विभागों को प्रो-एक्टिव होकर काम करने के निर्देश दिए।
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व्यवस्था और सरकार का रुख
मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को हड़ताल की आड़ में असामाजिक तत्वों द्वारा अव्यवस्था रोकने के निर्देश दिए। उन्होंने त्योहारी सीजन में आमजन को असुविधा से बचाने को भी कहा। सभी उपायुक्तों को जिला स्तरीय कमेटी बनाकर मुख्य सचिव की हाई-लेवल कमेटी को रिपोर्ट देने के निर्देश मिले। कैबिनेट मंत्री अनिल विज ने बताया कि सरकार ने निजी बिजली आपूर्ति लाइसेंस के लिए कोई आवेदन नहीं मांगा था। उन्होंने यह भी कहा कि सरकार ने इंजीनियर्स एसोसिएशन के साथ मिलकर निजी कंपनी को लाइसेंस देने का शुरू से विरोध किया था।

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