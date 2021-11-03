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Gurugram News: सीएचसी में महिला रोग विशेषज्ञ की सेवा रोज

Thu, 22 Oct 2026 12:40 AM IST
नोएडा ब्यूरो
Noida Bureau नोएडा ब्यूरो
Updated Thu, 22 Oct 2026 12:40 AM IST
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Gynecologist services available daily at the CHC
फर्रुखनगर। सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में आने वाली महिलाओं के लिए राहत भरी खबर है। अब अगले दो महीने तक सीएचसी में प्रतिदिन महिला एवं स्त्री रोग विशेषज्ञ की सेवाएं उपलब्ध रहेंगी। बताया जा रहा है कि विशेषज्ञ महिला चिकित्सक के आने से अब महिलाओं से जुड़ी सभी प्रकार की बीमारियों, नियमित जांच, गर्भावस्था से संबंधित परामर्श और प्रसव पूर्व देखभाल की सुविधा यहीं पर मिलेगी। पहले कुछ ही दिन डॉक्टर की उपलब्धता के कारण महिलाओं को गुरुग्राम या अन्य अस्पतालों में जाना पड़ता था, लेकिन अब प्रतिदिन विशेषज्ञ सेवा शुरू होने से गर्भवती महिलाओं और अन्य महिला मरीजों को काफी सुविधा मिलेगी और उन्हें लंबी दूरी तय नहीं करनी पड़ेगी। स्वास्थ्य केंद्र के संयोजक अजय कुमार ने बताया कि विशेषज्ञ डॉक्टर सुबह से दोपहर तक ओपीडी में मौजूद रहेंगी, जहां महिलाएं अपना चेकअप करा सकती हैं। संवाद
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