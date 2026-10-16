Gurugram News: गुरुग्राम पुलिस ने 600 से अधिक विद्यार्थियों को किया जागरूक

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गुरुग्राम। गुरुग्राम पुलिस ने न्यू पालम विहार स्थित सेंट सोल्जर सीनियर सेकेंडरी स्कूल में विशेष जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया। इसमें 600 से अधिक विद्यार्थियों और शिक्षकों ने भाग लिया। पुलिस उपायुक्त पश्चिम के निर्देश पर थाना बजघेड़ा पुलिस की टीम ने साइबर अपराध, यातायात नियमों, नशा मुक्ति तथा महिला एवं बाल सुरक्षा के प्रति जागरूक किया।पुलिसकर्मियों ने विद्यार्थियों को ऑनलाइन धोखाधड़ी से बचने, ओटीपी, पासवर्ड और निजी जानकारी अनजान लोगों से साझा नहीं करने की सलाह दी। साथ ही नए आपराधिक कानूनों, कानूनी अधिकारों और अपराधों की सूचना पुलिस को देने के महत्व के बारे में बताया।नशे के शारीरिक, मानसिक और सामाजिक दुष्प्रभावों की जानकारी देते हुए विद्यार्थियों को इससे दूर रहने और सकारात्मक गतिविधियों में भाग लेने के लिए प्रेरित किया गया। सड़क सुरक्षा के तहत यातायात नियमों के पालन पर जोर दिया गया।महिला एवं बाल सुरक्षा पर विशेष ध्यान देते हुए पुलिस ने शोषण या उत्पीड़न की स्थिति में अभिभावकों, शिक्षकों अथवा पुलिस को तुरंत सूचित करने की अपील की। साथ ही सम्मानजनक व्यवहार और सुरक्षित समाज बनाने का संदेश दिया।