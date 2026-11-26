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गुरुग्राम। सेक्टर-49 स्थित सत्य स्कूल में प्रथम कैसलमास्टर्स इंटरनेशनल ओपन रैपिड फिडे रेटेड शतरंज प्रतियोगिता आयोजित हुई। यह दो दिवसीय प्रतियोगिता 21 और 22 नवंबर को हुई, जिसमें देशभर के करीब 750 खिलाड़ियों ने भाग लिया। इस प्रतियोगिता की कुल पुरस्कार राशि सात लाख रुपये थी। प्रतिभागियों की संख्या के लिहाज से यह हरियाणा के सबसे बड़े शतरंज आयोजनों में से एक रही। रोश जैन ने शानदार प्रदर्शन करते हुए पहला स्थान प्राप्त किया। उन्हें 51 हजार रुपये नकद और एक ट्रॉफी मिली। दिल्ली के जगरीत मिश्रा दूसरे स्थान पर रहे, जिन्हें 35 हजार रुपये और ट्रॉफी प्रदान की गई। हरियाणा के सूरज धैया ने तीसरा स्थान हासिल किया, उन्हें 25 हजार रुपये का नकद पुरस्कार और ट्रॉफी मिली। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि आईएएस नीला मोहनन ने खिलाड़ियों का उत्साह बढ़ाया। उन्होंने कहा कि ऐसी प्रतियोगिताएं प्रतिभा दिखाने का बेहतर मंच देती हैं। नीला मोहनन ने आयोजन समिति के प्रयासों की सराहना भी की। हरियाणा शतरंज एसोसिएशन के अध्यक्ष नरेश शर्मा ने भी सफल आयोजन के लिए आयोजकों को बधाई दी।

संवाद न्यूज एजेंसी