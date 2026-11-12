Gurugram News: अब तय समय पर घर-घर पहुंचेगी कूड़ा गाड़ी, तय होंगे पिकअप प्वाइंट और समय

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नंबर गेम - 856 गाड़ियों से होगा कूड़ा उठानअमर उजाला ब्यूरोगुरुग्राम। शहर में घर-घर से कूड़ा उठाने की व्यवस्था को व्यवस्थित करने के लिए नियुक्त दोनों एजेंसियों ने रूट मैपिंग का काम पूरा कर लिया है। बीबीजी इंडिया प्राइवेट लिमिटेड और दिल्ली एमएसडब्ल्यू सॉल्यूशन लिमिटेड की ओर से किए गए सर्वे के बाद अब नगर निगम कूड़ा उठाने के लिए पिकअप प्वाइंट तय करेगा। नई व्यवस्था लागू होने पर कूड़ा उठाने वाली गाड़ियां निर्धारित रूट और समय के अनुसार ही गलियों में पहुंचेंगी। इससे लोगों को कूड़ा उठाने वाली गाड़ी का इंतजार नहीं करना पड़ेगा।नगर निगम क्षेत्र के छह जोन में घर-घर से कूड़ा उठाने के लिए कुल 856 गाड़ियां लगाई जानी हैं। दोनों एजेंसियों ने सर्वे के दौरान अलग-अलग इलाकों, गलियों और रिहायशी क्षेत्रों की रूट मैपिंग की है। अब सर्वे के आधार पर नगर निगम की टीम पिकअप प्वाइंट निर्धारित करेगी, ताकि कूड़ा उठान की प्रक्रिया व्यवस्थित हो सके। गाड़ियों के आने का समय भी तय किया जाएगा। इससे लोगों को पहले से पता रहेगा कि उनके घर के आसपास कूड़ा उठाने वाली गाड़ी किस समय पहुंचेगी।नई व्यवस्था के तहत कूड़े के उठान से लेकर उसके निस्तारण तक की प्रक्रिया को भी व्यवस्थित करने की योजना है। घरों से एकत्रित होने वाले ताजा कूड़े को सोहना में प्रस्तावित नए डंपिंग स्टेशन पर भेजने की तैयारी है। इसके लिए वहां कूड़ा निस्तारण से जुड़ा आधारभूत ढांचा विकसित किया जाना है। निगम का प्रयास है कि दोनों एजेंसियों के माध्यम से कूड़ा संग्रहण और निस्तारण की व्यवस्था को बेहतर बनाया जाए।घर-घर से कूड़ा उठाने वाली एजेंसी के काम करने की तैयारियां लगभग पूरी हो चुकी है। जल्द ही अलग-अलग जोन में इनकी गाड़ियों को उतारा जाएगा। - रवींद्र यादव अतिरिक्त आयुक्त, नगर निगम गुरुग्राम