Gurugram News: डाइट में पीजीटी फिजिक्स शिक्षकों के प्रशिक्षण का चौथा दिन संपन्न

विज्ञापन

गुरुग्राम। जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान (डाइट) गुरुग्राम में पीजीटी फिजिक्स शिक्षकों के पांच दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम का चौथा दिन बृहस्पतिवार को संपन्न हुआ। इस दौरान डाइट प्राध्यापक अनिल कुमार ने समावेशी शिक्षा पर व्याख्यान दिया। उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति-2020 में सभी विद्यार्थियों को समान अवसर देने पर जोर दिया गया है। उन्होंने सामाजिक और आर्थिक रूप से वंचित वर्गों के विद्यार्थियों को शिक्षा से जोड़ने की जरूरत बताई। प्रशिक्षण में शिक्षकों को शिक्षा की गुणवत्ता, समानता और समावेशन से जुड़े पहलुओं की जानकारी दी गई। इसके अलावा भौतिक विज्ञान में कृत्रिम बुद्धिमत्ता (एआई) के उपयोग और साइबर सुरक्षा पर भी प्रशिक्षण दिया गया। कार्यक्रम का आयोजन डाइट प्रिंसिपल एवं जिला मौलिक शिक्षा अधिकारी सुमिता रांगी के नेतृत्व और ट्रेनिंग विंग इंचार्ज सोना यादव की देखरेख में किया जा रहा है। संवाद