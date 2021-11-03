Gurugram News: राजीव चौक के पास चार पैदल पार पथ बंद होंगे, बनेगी स्लिप रोड

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अमर उजाला ब्यूरोगुरुग्राम। शहर के राजीव चौक के पास पैदल यात्रियों के लिए बनाए गए चार भूमिगत पैदल पार पथ बंद करके उनकी जगह जल्द ही स्लिप रोड बनाने की योजना सिरे चढ़ेगी। राजीव चौक पर लगने वाले जाम को खत्म करने के लिए भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (एनएचएआई), गुरुग्राम महानगर विकास प्राधिकरण (जीएमडीए) व जिला प्रशासन ने यह योजना बनाई है। एनएचएआई द्वारा अंडरपास को बंद करने व स्लिप रोड बनाने के लिए आने वाली लागत का एस्टिमेट बनाया जा रहा है। भूमिगत पैदल पार पथ पिछले कई वर्षों से बंद हैं और वर्तमान में इनका प्रयोग नहीं किया जा रहा है।दिल्ली-जयपुर हाईवे (एनएच-48) स्थित राजीव चौक शहर का सबसे व्यस्त चौक है। यहां पर सुबह से देर शाम तक काफी संख्या में वाहनों का आवागमन होने से यातायात की अव्यवस्था बनी रहती है। वहीं, राजीव चौक पर बनाए गए भूमिगत पैदल पार पथ का लोग अपेक्षित रूप से इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं। भूमिगत पैदल पार पथ का यात्रियों का आवागमन के लिए प्रयोग नहीं होने से लोगों द्वारा यहां पर अतिक्रमण किया जाता है।एनएचएआई, जीएमडीए और जिला प्रशासन ने भूमिगत पैदल पार पथ की जगह स्लिप रोड बनाने के लिए संयुक्त रूप से निर्णय लिया है। योजना के अनुसार राजीव चौक पर स्लिप रोड का निर्माण करके सड़क क्षमता को बढ़ाया जा सकेगा, जिससे वाहनों के आवागमन के लिए पर्याप्त जगह मिल पाएगी। स्लिप रोड बनने के बाद चौक पर वाहनों का दबाव कम होगा और दिल्ली-जयपुर हाईवे समेत शहर की ओर जाने वाले मार्गों पर यातायात अधिक सुचारु हो सकेगा।भूमिगत पैदल पार पथ को बंद करके स्लिप रोड बनाने के लिए आने वाली लागत का आकलन किया जा रहा है।- प्रांजल, डिप्टी जनरल मैनेजर, एनएचएआई