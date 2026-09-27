Gurugram News: गायत्री मंदिर में पितृ पक्ष पर पांच कुंडीय महायज्ञ संपन्न
नोएडा ब्यूरो
Updated Sun, 27 Sep 2026 03:54 PM IST
Updated Sun, 27 Sep 2026 03:54 PM IST
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संवाद न्यूज एजेंसी
फर्रुखनगर। पितृ पक्ष के अवसर पर रविवार को फर्रुखनगर के गायत्री मंदिर में पांच कुंडीय गायत्री महायज्ञ संपन्न हुआ। गायत्री परिवार ट्रस्ट, की ओर से रविवार दोपहर तक चला। महायज्ञ में बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं ने सपरिवार भाग लिया। उन्होंने गायत्री मंत्रों के साथ यज्ञ में आहुतियां डालीं। श्रद्धालुओं ने अपने पूर्वजों को श्रद्धापूर्वक नमन किया। उनकी आत्मा की शांति, सद्गति और मोक्ष के लिए प्रार्थना की गई। गायत्री परिवार ट्रस्ट के संयोजक अनिल कुमार शर्मा ने इस अवसर पर जानकारी दी।
उन्होंने बताया कि पितृ पक्ष पर किया गया यज्ञ पितरों तक सीधी पहुंच रखता है। यह परिवार में सुख-शांति और सकारात्मक ऊर्जा का संचार करता है। यज्ञ के उपरांत प्रसाद वितरण भी किया गया। पितृ पक्ष में पूर्वजों को याद करने और उनके प्रति श्रद्धा व्यक्त करने का विशेष महत्व है। इस दौरान किए गए धार्मिक अनुष्ठान पितरों की आत्मा को शांति प्रदान करते हैं। अनिल कुमार शर्मा के अनुसार, ऐसे यज्ञ परिवार में सकारात्मकता लाते हैं। यह परंपरा परिवार के सदस्यों को एकजुट करती है और आध्यात्मिक लाभ देती है।
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फर्रुखनगर। पितृ पक्ष के अवसर पर रविवार को फर्रुखनगर के गायत्री मंदिर में पांच कुंडीय गायत्री महायज्ञ संपन्न हुआ। गायत्री परिवार ट्रस्ट, की ओर से रविवार दोपहर तक चला। महायज्ञ में बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं ने सपरिवार भाग लिया। उन्होंने गायत्री मंत्रों के साथ यज्ञ में आहुतियां डालीं। श्रद्धालुओं ने अपने पूर्वजों को श्रद्धापूर्वक नमन किया। उनकी आत्मा की शांति, सद्गति और मोक्ष के लिए प्रार्थना की गई। गायत्री परिवार ट्रस्ट के संयोजक अनिल कुमार शर्मा ने इस अवसर पर जानकारी दी।
उन्होंने बताया कि पितृ पक्ष पर किया गया यज्ञ पितरों तक सीधी पहुंच रखता है। यह परिवार में सुख-शांति और सकारात्मक ऊर्जा का संचार करता है। यज्ञ के उपरांत प्रसाद वितरण भी किया गया। पितृ पक्ष में पूर्वजों को याद करने और उनके प्रति श्रद्धा व्यक्त करने का विशेष महत्व है। इस दौरान किए गए धार्मिक अनुष्ठान पितरों की आत्मा को शांति प्रदान करते हैं। अनिल कुमार शर्मा के अनुसार, ऐसे यज्ञ परिवार में सकारात्मकता लाते हैं। यह परंपरा परिवार के सदस्यों को एकजुट करती है और आध्यात्मिक लाभ देती है।
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