Gurugram News: महिलाओं ने शिविर में कराई जांच

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गुरुग्राम। विश्व हिंदू परिषद के श्रद्धेय अशोक सिंघल की जन्म शताब्दी के अवसर पर राजेंद्र पार्क में महिलाओं के लिए निशुल्क स्वास्थ्य जांच शिविर आयोजित किया गया। शिविर का आयोजन महिला जन सेवा समिति की ओर से किया गया, जिसमें अनमोल रतन फाउंडेशन का स्वास्थ्य जांच में सहयोग रहा। वहीं मेदांता फाउंडेशन की मेडिकल टीम ने महिलाओं की कैंसर स्क्रीनिंग की। शिविर में महिलाओं में स्तन और गर्भाशय ग्रीवा कैंसर की समय पर पहचान को लेकर जागरूक किया गया। इस दौरान 27 महिलाओं की स्तन कैंसर की मैमोग्राफी और गर्भाशय ग्रीवा कैंसर की एलबीसी/पैप स्मीयर जांच की गई। मेडिकल जांच टीम में कुल नौ स्टाफ सदस्यों ने सेवाएं दीं। महिलाओं को नियमित खुद से स्वास्थ्य जांच करने और कैंसर की समय पर पहचान के महत्व के बारे में जानकारी दी गई। शिविर को सफल बनाने में रूपा पटेल, पुष्पा, डोली और मीरा देवी ने सहयोग किया। संवाद