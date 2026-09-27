Gurugram News: जिले में एक और मरीज में डेंगू की पुष्टि

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गुरुग्राम। बारिश होने से विभिन्न इलाकों में पानी जमा होने से डेंगू का खतरा बढ़ गया है। स्वास्थ्य विभाग ने रविवार को डेंगू के एक नए मरीज की पुष्टि की है। इस दौरान 99 लोगों के सैंपल लेकर डेंगू की जांच की गई। जिले में हरियाणा नगर निगम अधिनियम, 1973 की धारा 214 के तहत अब तक 4,789 लोगों नोटिस थमाया जा चुका है। जिले में अब डेंगू के 63 मरीज हो गए हैं। संवाद