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Gurugram News: नगीना पंचायत समिति की पहली बैठक

Thu, 22 Oct 2026 07:45 PM IST
नोएडा ब्यूरो
Noida Bureau नोएडा ब्यूरो
Updated Thu, 22 Oct 2026 07:45 PM IST
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First meeting of the Nagina Panchayat Samiti
नगीना। नगीना पंचायत समिति के नवनिर्वाचित चेयरमैन निसार अहमद की अध्यक्षता में बृहस्पतिवार को पहली बैठक सौहार्दपूर्ण माहौल में संपन्न हुई। बैठक में विधायक इंजीनियर मामन खान और बीडीपीओ विशाल आजाद मौजूद रहे। समिति के 23 में से 13 सदस्यों ने भाग लेकर अपने वार्डों की समस्याएं रखीं। बैठक में पेयजल, रास्तों के निर्माण, जल निकासी और स्ट्रीट लाइट जैसी समस्याओं के समाधान पर चर्चा हुई। विधायक ने कहा कि चेयरमैन बनने से विकास कार्यों की बाधाएं दूर होंगी। बीडीपीओ ने कार्य समय पर पूरे कराने का भरोसा दिया। संवाद
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