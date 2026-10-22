Gurugram News: नगीना पंचायत समिति की पहली बैठक

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नगीना। नगीना पंचायत समिति के नवनिर्वाचित चेयरमैन निसार अहमद की अध्यक्षता में बृहस्पतिवार को पहली बैठक सौहार्दपूर्ण माहौल में संपन्न हुई। बैठक में विधायक इंजीनियर मामन खान और बीडीपीओ विशाल आजाद मौजूद रहे। समिति के 23 में से 13 सदस्यों ने भाग लेकर अपने वार्डों की समस्याएं रखीं। बैठक में पेयजल, रास्तों के निर्माण, जल निकासी और स्ट्रीट लाइट जैसी समस्याओं के समाधान पर चर्चा हुई। विधायक ने कहा कि चेयरमैन बनने से विकास कार्यों की बाधाएं दूर होंगी। बीडीपीओ ने कार्य समय पर पूरे कराने का भरोसा दिया। संवाद