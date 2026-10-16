Gurugram News: 1278 इमारतों में आग से बचाव के उपाय नहीं मिले, नोटिस

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गुरुग्राम। साइबर सिटी में फायर सुरक्षा मानकों को लेकर दमकल विभाग द्वारा भवन मालिकों को नोटिस जारी किए जा रहे हैं। विभाग द्वारा पिछले एक साल के दौरान जिले में करवाए गए ऑडिट व सर्वे में विभिन्न श्रेणियों की करीब 1278 इमारतों व भवनों में फायर एनओसी और आग बुझाने के पुख्ता उपकरणों के बिना ही संचालित की जा रही थीं।दिल्ली-एनसीआर क्षेत्र में ऊंची इमारतों में आग लगने की घटनाओं के बाद जिला प्रशासन ने गुरुग्राम में बिना फायर एनओसी और बिना आग बुझाने के उपकरण वाली इमारतों का ऑडिट कराया था। जिला फायर विभाग की सात टीमों ने जिले में करीब 10 हजार इमारतों व भवनों का ऑडिट व सर्वे करके रिपोर्ट तैयार की। फायर विभाग की टीमों ने पीजी, गेस्ट हाउस, होटल, मोटल, रेस्टोरेंट, पब-बार, बहुमंजिला आवासीय व व्यावसायिक इमारतें, निजी अस्पताल और नर्सिंग होम में ऑडिट किया था।ऑडिट के दौरान टीमों को 1278 के पास कोई फायर एनओसी नहीं मिली है। जांच के दौरान यह बात सामने आई कि इन तमाम इमारतों में आग से बचाव के लिए जरूरी आधुनिक उपकरण जैसे स्प्रिंकलर सिस्टम, वाटर हाइड्रेंट, आपातकालीन निकास और दमकल एनओसी का पूरी तरह अभाव है। ऑडिट के दौरान इमारतों व भवनों में फायर सेफ्टी संबंधी मानक पूरे नहीं मिलने पर संबंधित भवन मालिकों को नोटिस जारी किए गए हैं।फायर सेफ्टी संबंधी मानक पूरे नहीं मिलने पर 1278 इमारत मालिकों को नोटिस जारी किए गए हैं। अन्य भवन मालिकों काे भी जल्द नोटिस जारी की कार्रवाई की जाएगी। नोटिस देने के बाद भी फायर सेफ्टी संबंधी मानक पूरे नहीं किए गए तो नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी।- नरेंद्र कुमार यादव, वरिष्ठ फायर अधिकारी, गुरुग्राम