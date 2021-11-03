Gurugram News: मशीन में महिला मजूदर का हाथ कटा, प्राथमिकी
नोएडा ब्यूरो
Updated Fri, 02 Oct 2026 12:52 AM IST
Updated Fri, 02 Oct 2026 12:52 AM IST
विज्ञापन
संवाद न्यूज एजेंसी
गुरुग्राम। भीम नगर चौक के पास सरसों तेल निकालने वाली एक मिल में 25 सितंबर को काम करने के दौरान महिला मजदूर का हाथ मशीन में आने से कट गया। घायल महिला की पहचान मूलरूप से अयोध्या के हयातनगर गांव निवासी संजू देवी के रूप में हुई है। पीड़िता की शिकायत पर शहर थाना पुलिस ने प्राथमिकी दर्ज की है।
संजू देवी ने शिकायत में बताया कि मिल संचालिका रिचा गुप्ता उस पर मशीन चलाने का दबाव बनाती थीं। महिला का कहना है कि उसने कई बार मशीन चलाने के लिए अलग मजदूर रखने की मांग की थी, क्योंकि उसके पास मशीन चलाने से संबंधित कोई प्रशिक्षण या दस्तावेज नहीं था। इसके बावजूद उससे काम करवाए जाते रहे।
पीड़िता ने बताया कि 25 सितंबर 2026 को मशीन में खल निकालते समय उसका दाहिना हाथ मशीन की चपेट में आ गया। 29 सितंबर को चिकित्सकीय रूप से उन्हें फिट बताने के बाद पुलिस ने बयान लिए और प्राथमिकी दर्ज की गई। जांच अधिकारी मुंशीराम ने बताया कि मामले में जांच की जा रही है।
विज्ञापन
विज्ञापन
गुरुग्राम। भीम नगर चौक के पास सरसों तेल निकालने वाली एक मिल में 25 सितंबर को काम करने के दौरान महिला मजदूर का हाथ मशीन में आने से कट गया। घायल महिला की पहचान मूलरूप से अयोध्या के हयातनगर गांव निवासी संजू देवी के रूप में हुई है। पीड़िता की शिकायत पर शहर थाना पुलिस ने प्राथमिकी दर्ज की है।
संजू देवी ने शिकायत में बताया कि मिल संचालिका रिचा गुप्ता उस पर मशीन चलाने का दबाव बनाती थीं। महिला का कहना है कि उसने कई बार मशीन चलाने के लिए अलग मजदूर रखने की मांग की थी, क्योंकि उसके पास मशीन चलाने से संबंधित कोई प्रशिक्षण या दस्तावेज नहीं था। इसके बावजूद उससे काम करवाए जाते रहे।
विज्ञापन
पीड़िता ने बताया कि 25 सितंबर 2026 को मशीन में खल निकालते समय उसका दाहिना हाथ मशीन की चपेट में आ गया। 29 सितंबर को चिकित्सकीय रूप से उन्हें फिट बताने के बाद पुलिस ने बयान लिए और प्राथमिकी दर्ज की गई। जांच अधिकारी मुंशीराम ने बताया कि मामले में जांच की जा रही है।
विज्ञापन