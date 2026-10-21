फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Delhi NCR ›   Gurugram News ›   Families reached their homes and, with police permission, retrieved essential belongings.

Gurugram News: मकानों में पहुंचे परिवार, पुलिस की अनुमति से निकाला जरूरी सामान

Wed, 21 Oct 2026 09:17 PM IST
नोएडा ब्यूरो
Noida Bureau नोएडा ब्यूरो
Updated Wed, 21 Oct 2026 09:17 PM IST
विज्ञापन
Families reached their homes and, with police permission, retrieved essential belongings.
- तीन मकान खाली कराने से 10 परिवार बेघर, फिलहाल दोस्तों-रिश्तेदारों के यहां ठिकाना; किराये पर फ्लैट तलाशने की मजबूरी
विज्ञापन

गुरुग्राम। सुशांतलोक-1 के ब्लॉक-सी में निर्माणाधीन इमारत में झुकाव और दीवार में दरार आने के बाद आसपास के तीन मकानों को खाली कराने से करीब 10 परिवार बेघर हो गए हैं। 19 अक्तूबर की रात अचानक मकान खाली कराने के कारण परिवार कुछ कपड़े लेकर ही बाहर निकले थे। बुधवार को कई परिवार पुलिस की अनुमति लेकर जरूरी सामान लेने पहुंचे।

खाली प्लॉट में नींव के लिए मिट्टी खोदने के बाद निर्माणाधीन इमारत की दीवार में दरार और झुकाव की स्थिति सामने आई थी। इसके बाद एहतियातन साथ लगते तीन मकानों को खाली कराया गया। पुलिस ने फिलहाल इनमें रहने पर रोक लगा रखी है। अधिकारियों के अंतिम निर्णय तक परिवारों को वापस लौटने की अनुमति नहीं है। बुधवार दोपहर सामान लेने पहुंचे परिवारों ने ड्यूटी पर तैनात पुलिसकर्मियों से घर में रहने की अनुमति के बारे में पूछा। परिवारों का कहना था कि छोटे बच्चों के लिए कपड़े और अन्य जरूरी सामान चाहिए। पुलिस की अनुमति मिलने पर वे कपड़े, लैपटॉप, मोबाइल चार्जर और फ्रिज में रखा खाने का सामान लेकर गए। परिवारों के अनुसार, वे फिलहाल दोस्तों और रिश्तेदारों के यहां रह रहे हैं। अपने फ्लैट होने के बावजूद उन्हें किराये पर मकान तलाशने पड़ रहे हैं। जल्द निर्णय नहीं हुआ तो उन्हें किराये पर रहने की व्यवस्था करनी होगी। ब्यूरो
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें