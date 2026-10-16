Gurugram News: पत्नी की गला दबाकर हत्या के बाद खुद भी फंदे से लटका इंजीनियर

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सेक्टर-68 की एम3एम मरीना सोसाइटी की घटनाअमर उजाला ब्यूरोगुरुग्राम। सेक्टर-68 की एम3एम मरीना सोसाइटी में 30 साल के इंजीनियर ने पत्नी की गला दबाकर हत्या के बाद खुद भी फंदे से लटककर जान दे दी। मरने से पहले बृहस्पतिवार सुबह लगभग 7 बजे मोहम्मद असलम ने अपनी कंपनी को ईमेल भेजी। इसमें उसने अपने पिता, मकान मालिक व परिचित के चार मोबाइल नंबर लिखकर कहा कि मेरी मौत की सूचना इन्हें दे दो। पुलिस को फ्लैट के अंदर मृतक की पत्नी 28 साल की फरहाना मृत मिली। वहीं पंखे के सहारे मोहम्मद असलम लटका था।सेक्टर-68 की एम3एम मरीना सोसाइटी के टॉवर नंबर 7 में फ्लैट नंबर 103 राघव का है। इनके यहां अगस्त महीने से केरल का मूल निवासी 30 साल का मोहम्मद असलम अपनी पत्नी फरहाना के साथ किराये पर रहने लगा था। असलम सेक्टर-55 स्थित निजी कंपनी में बतौर इंजीनियर नौकरी करता था। इससे पहले वो बंगलूरू में नौकरी कर वहां रहता था। मंगलवार को असलम ऑफिस गया था जबकि पत्नी घर पर थी। बुधवार सुबह असलम ने कंपनी को ईमेल पर सूचना दी कि मैं ऑफिस नहीं आ पाउंगा। दिन में 3 बार ईमेल असलम व कंपनी के बीच हुई। बाद में कॉल पर भी बात हुई।बृहस्पतिवार सुबह 7 बजे एक और ईमेल असलम ने कंपनी को भेजी। इसमें उसने अपने पिता, परिचित, मकान मालिक समेत चार मोबाइल नंबर लिखे और कहा कि मेरी मौत की सूचना इन लोगों को दे देना। कंपनी की ओर से परिवार व मकान मालिक को सूचना दी गई। मकान मालिक ने बादशाहपुर थाना पुलिस को सूचना दी। सुबह लगभग 8 बजे बादशाहपुर थाना पुलिस फ्लैट में पहुंची। कमरे में फंदे से असलम मृत लटका था जबकि फरहाना नीचे मृत पड़ी थी। पुलिस ने परिवार से बात की और शवों को मोर्चरी पहुंचाया।असलम बीते कुछ समय से डिप्रेशन का शिकार था और वो दवा भी लेता था। मौके से पुलिस को सुसाइड नोट भी मिला है। इसका कुछ हिस्सा अंग्रेजी तो कुछ मलयालम भाषा में लिखा है। पुलिस सूत्र के अनुसार नोट में असलम ने लिखा - गोइंग टू वर्ल्ड। आगे लिखा कि मेरी पत्नी मेरे बगैर नहीं रह पाएगी, इसलिए इसे भी साथ ले जा रहा हूं।पुलिस प्रवक्ता संदीप कुमार ने बताया कि मृतक के परिवार को सूचना दे दी गई है। शुक्रवार को मृतकों के शवों का पोस्टमार्टम कराया जाएगा।