Gurugram News: सर्विस रोड पर अतिक्रमण, सीएम विंडो में शिकायत दी
नोएडा ब्यूरो
Updated Tue, 13 Oct 2026 12:27 AM IST
Updated Tue, 13 Oct 2026 12:27 AM IST
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गुरुग्राम। सेक्टर 109 स्थित एटीएस ककून सोसाइटी के साथ सटी सार्वजनिक सर्विस रोड पर कथित रूप से अवैध निर्माण और अतिक्रमण की शिकायत सीएम विंडो में की गई है। सोसाइटी निवासी राहुल अग्रवाल ने हरियाणा सरकार की सीएम विंडो के माध्यम से जिला नगर योजनाकार (प्रवर्तन) को औपचारिक शिकायत दर्ज कराई है।
इसमें अपार्टमेंट ओनर एसोसिएशन पर आरोप लगाया गया है कि सोसाइटी के सर्विस रोड की भूमि पर निर्माण गतिविधियां कराई जा रही हैं, जो प्रथम दृष्टया सोसाइटी की निर्धारित सीमा से बाहर और सार्वजनिक सड़क के राइट ऑफ वे (आरओडब्ल्यू) का हिस्सा प्रतीत होती है। शिकायतकर्ता ने आशंका जताई है कि इस प्रकार का निर्माण सार्वजनिक आवागमन, वाहनों की आवाजाही और आपातकालीन सेवाओं में बाधा उत्पन्न कर सकता है। साथ ही यह स्वीकृत लेआउट प्लान और नगर नियोजन नियमों का उल्लंघन भी हो सकता है।
शिकायत कर्ता ने मांग की है कि तत्काल स्थल निरीक्षण कर स्वीकृत लेआउट प्लान और भूमि सीमांकन के आधार पर निर्माण की वैधता की जांच की जाए। ब्यूरो
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इसमें अपार्टमेंट ओनर एसोसिएशन पर आरोप लगाया गया है कि सोसाइटी के सर्विस रोड की भूमि पर निर्माण गतिविधियां कराई जा रही हैं, जो प्रथम दृष्टया सोसाइटी की निर्धारित सीमा से बाहर और सार्वजनिक सड़क के राइट ऑफ वे (आरओडब्ल्यू) का हिस्सा प्रतीत होती है। शिकायतकर्ता ने आशंका जताई है कि इस प्रकार का निर्माण सार्वजनिक आवागमन, वाहनों की आवाजाही और आपातकालीन सेवाओं में बाधा उत्पन्न कर सकता है। साथ ही यह स्वीकृत लेआउट प्लान और नगर नियोजन नियमों का उल्लंघन भी हो सकता है।
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शिकायत कर्ता ने मांग की है कि तत्काल स्थल निरीक्षण कर स्वीकृत लेआउट प्लान और भूमि सीमांकन के आधार पर निर्माण की वैधता की जांच की जाए। ब्यूरो