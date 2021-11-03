Gurugram News: सर्विस रोड पर अतिक्रमण, सीएम विंडो में शिकायत दी

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इसमें अपार्टमेंट ओनर एसोसिएशन पर आरोप लगाया गया है कि सोसाइटी के सर्विस रोड की भूमि पर निर्माण गतिविधियां कराई जा रही हैं, जो प्रथम दृष्टया सोसाइटी की निर्धारित सीमा से बाहर और सार्वजनिक सड़क के राइट ऑफ वे (आरओडब्ल्यू) का हिस्सा प्रतीत होती है। शिकायतकर्ता ने आशंका जताई है कि इस प्रकार का निर्माण सार्वजनिक आवागमन, वाहनों की आवाजाही और आपातकालीन सेवाओं में बाधा उत्पन्न कर सकता है। साथ ही यह स्वीकृत लेआउट प्लान और नगर नियोजन नियमों का उल्लंघन भी हो सकता है।शिकायत कर्ता ने मांग की है कि तत्काल स्थल निरीक्षण कर स्वीकृत लेआउट प्लान और भूमि सीमांकन के आधार पर निर्माण की वैधता की जांच की जाए। ब्यूरो