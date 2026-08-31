Gurugram News: बिजली कर्मचारियों ने निजीकरण नीति को लेकर दिया धरना
नोएडा ब्यूरो
Updated Mon, 31 Aug 2026 06:03 PM IST
Updated Mon, 31 Aug 2026 06:03 PM IST
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सोहना। कस्बे में बिजली कर्मचारियों ने निजीकरण नीति को लेकर दो घंटे के लिए धरना दिया। उत्तेजित कर्मचारियों ने निजीकरण योजना को किसी भी सूरत में लागू न होने की चेतावनी भी दी है। प्रदर्शन ऑल हरियाणा पावर कॉरपोरेशन वर्कर्स यूनियन के तत्वावधान में आयोजित किया गया। कर्मचारी नूंह, पलवल व गुरुग्राम जिलों में किए जा रहे निजीकरण को लेकर विरोध कर रहे हैं। यूनिट उप प्रधान अजीत सिंह ने कहा कि एचईआरसी एजेंसी के हाथों में तीन जिलों को नहीं सौंपने दिया जाएगा। सरकार वादाखिलाफी करने में लगी है। कर्मचारियों को केवल मात्र आश्वासन का लॉलीपॉप देने में लगी हुई है। इस अवसर पर उमेश खटाना, प्रेमपाल, विजयपाल, पंडित सोनू, सतबीर, देवेंद्र, राजू, सुरेंद्र, हरकेश, भगवान सिंह आदि मौजूद रहे। संवाद
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