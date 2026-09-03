Gurugram News: छह सितंबर से दोबारा होगा ई-बसों का ट्रायल

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गुरुग्राम। जीएमसीबीएल के बेड़े में शामिल होने वाली नौ मीटर लंबी इलेक्ट्रिक बस (ई-बस) का दोबारा से तीन दिन के लिए ट्रायल होगा। बस उपलब्ध कराने वाली कंपनी की तकनीकी टीम ने ई-बस के स्पीडो मीटर को ठीक किया है, ताकि वह चार्जिंग क्षमता के अनुसार दूरी तय कर सके। यह ट्रायल छह सितंबर से आठ सितंबर तक शहर की अलग-अलग सड़कों पर किया जाएगा। पहले 17 से 19 अगस्त तक हुए ट्रायल के दौरान ई-बस चार्जिंग के अनुसार किलोमीटर में दूरी नहीं निकाल सकी और कुछ अन्य तकनीकी खामियां भी बस में मिलीं। जीएमसीबीएल के सीईओ विश्वजीत चौधरी ने बताया कि ई-बस में तकनीकी सुधार के बाद दोबारा से ट्रायल लिया जाएगा। ट्रायल सफल होने के बाद ही नई ई-बसों को जीएमसीबीएल बेड़े में शामिल किया जाएगा। ब्यूरो