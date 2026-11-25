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संवाद न्यूज एजेंसीहोडल। थाना क्षेत्र में एक नाबालिग किशोरी के साथ दुष्कर्म मामले में पुलिस ने एक आरोपी को 36 घंटे के भींतर गिरफ्तार कर लिया है। किशोरी की मां की शिकायत पर पुलिस ने उसके सौतेले पिता रोहताश और एक अन्य व्यक्ति मन्नू के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कराई थी। शिकायत में किशोरी ने आरोप लगाया कि दोनों आरोपी पिछले करीब 6-7 महीने से उसके साथ जबरदस्ती गलत काम करते आ रहे थे। विरोध करने और किसी को बताने पर परिवार को जान से मारने की धमकी दी जाती थी। पुलिस को दी शिकायत में किशोरी की मां ने बताया कि उनकी पहली शादी से तीन बच्चे हैं। पहली शादी टूटने के बाद वर्ष 2022 में उन्होंने दूसरी शादी रोहताश के साथ की थी। वह अपने परिवार के साथ होडल में किराए के मकान में रह रही थीं। इसी दौरान उनकी बेटी को दूसरे आरोपी के घर घरेलू काम के लिए भेजा गया था।शिकायत के अनुसार, कुछ दिन पहले मां अपनी बेटी के साथ अपने भाई के घर गई थीं। वहां उन्होंने बेटी को सहमी हुई अवस्था में देखा और पूछताछ की। इस दौरान किशोरी ने अपनी मां को आपबीती बताई। किशोरी ने आरोप लगाया कि जब उसकी मां घर पर नहीं होती थी, तब उसका सौतेला पिता उसके साथ जबरदस्ती गलत काम करता था। वहीं, दूसरे आरोपी पर भी घर के दरवाजे बंद कर उसके साथ गलत काम करने का आरोप लगाया गया है।किशोरी ने यह भी आरोप लगाया कि दोनों आरोपी उसे किसी को बताने पर जान से मारने की धमकी देते थे। मां ने पुलिस से आरोपियों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई करने की मांग की है। होडल थाना प्रभारी मनोज कुमार यादव ने बताया कि नाबालिग से दुष्कर्म के आरोप में एक आरोपी रोहतास को 36 घंटे के अंदर गिरफ्तार कर लिया है। दूसरे आरोपी के घर दबिश दी जा रही है, जल्द ही उनको गिरफ्तार कर लिया जाएगा।