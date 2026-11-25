गुरुग्राम। द्वारका एक्सप्रेसवे पर आज यानि बृहस्पतिवार 26 नवंबर को यातायात रुक-रुक कर बाधित रहेगा। यातायात पुलिस गुरुग्राम ने वाहन चालकों के लिए एक एडवाइजरी जारी की है।एनपीआर-सीपीआर जंक्शन के पास ओवरब्रिज पर सर्विस/लिंक रोड पर काम होगा। यहां 400 केवी डी/सी दौलताबाद- सेक्टर-72 लाइन के 12 कंडक्टर उतारने का कार्य किया जाएगा। इस कार्य के दौरान यातायात को लगभग पांच-पांच मिनट के लिए रोका जाएगा। कुल मिलाकर, यातायात को 12 बार रोका जाएगा। यातायात पुलिस ने वाहन चालकों से अनुरोध किया है। उन्हें इस मार्ग पर यात्रा करते समय अतिरिक्त समय लेकर चलना चाहिए। वैकल्पिक मार्गों का प्रयोग करने की भी सलाह दी गई है। मौके पर तैनात यातायात पुलिस कर्मियों के निर्देशों का पालन करने को भी कहा गया है।