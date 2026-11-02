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Gurugram News: चालक-परिचालकों को किया जागरूक

Mon, 02 Nov 2026 08:15 PM IST
नोएडा ब्यूरो
Noida Bureau नोएडा ब्यूरो
Updated Mon, 02 Nov 2026 08:15 PM IST
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Drivers and conductors were sensitized
गुरुग्राम। पुलिस ने स्कूली बच्चों की सुरक्षित यात्रा सुनिश्चित करने के लिए अभियान चलाया है। इसके तहत स्कूल बस चालकों और ऑटो, कैब, ई-रिक्शा चालकों को यातायात नियमों की जानकारी दी जा रही है। सोमवार को बाल भारती सहित पांच स्कूलों में जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किए गए। यातायात पुलिस प्रवक्ता विकास वर्मा ने बताया कि सुरक्षा रथ से करीब 100 वाहन चालकों को भी जागरूक किया गया। ब्यूरो
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