Exclusive News एक्सक्लूसिव खबरें
Free E-Paper फ्री में ई-पेपर पढ़ें
ऐप डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Delhi NCR ›   Gurugram News ›   Do not ignore unexplained weight loss.

Gurugram News: बिना कारण वजन कम होने को न करें नजरअंदाज

Tue, 10 Nov 2026 05:12 PM IST
नोएडा ब्यूरो
Noida Bureau नोएडा ब्यूरो
Updated Tue, 10 Nov 2026 05:12 PM IST
विज्ञापन
Do not ignore unexplained weight loss.
सामान्य समस्या या कमजोरी समझना पर सकता है भारी, साल में एक बार जांच जरूरी
विज्ञापन

संवाद न्यूज एजेंसी
गुरुग्राम। कैंसर के ज्यादातर मामलों में मरीजों को बीमारी का पता तीसरी और चौथी स्टेज में चलता है। इसकी बड़ी वजह शरीर में होने वाली छोटी-मोटी परेशानियों को नजरअंदाज करना है। लोग शुरुआत में पेट दर्द, गांठ, लगातार खांसी, बिना कारण वजन कम होने और अन्य लक्षणों को सामान्य समस्या या कमजोरी समझकर उपचार नहीं कराते। जब परेशानी बढ़ती है, तब तक बीमारी गंभीर रूप ले चुकी होती है। इसलिए लोगों को साल में एक बार बॉडी चेकअप करवाना चाहिए, ताकि शरीर में हो रहे बदलाव के बारे में पता लगाया जा सके। डॉक्टरों का कहना है कि शुरुआती लक्षणों को समय रहते पहचान कर जांच कराना बेहद जरूरी है।

सेक्टर-10 नागरिक अस्पताल के सर्जरी विभाग में रोजाना कैंसर संबंधी शिकायतों के साथ करीब पांच मरीज पहुंच रहे हैं। इसके अलावा अस्पताल के अलग-अलग विभागों में भी कैंसर के मरीज परामर्श और उपचार के लिए आते हैं। अस्पताल में कैंसर की पहचान के लिए बायोप्सी, पैप स्मीयर, स्टूल जांच, पीएसए जैसी अन्य जांच की सुविधा उपलब्ध है। डॉक्टरों के अनुसार बायोप्सी के माध्यम से शरीर में मौजूद संदिग्ध गांठ या ऊतक की जांच कर कैंसर की पुष्टि की जाती है।
विज्ञापन


नागरिक अस्पताल के जरनल सर्जन डॉ. सौरभ ने बताया कि बीमारी का शुरुआती चरण में पता चलने पर उपचार की संभावना बेहतर रहती है। इसलिए शरीर में किसी भी तरह का असामान्य बदलाव लंबे समय तक बना रहे तो उसे नजरअंदाज नहीं करना चाहिए। समय पर जांच और उपचार से बीमारी को गंभीर अवस्था में पहुंचने से रोका जा सकता है।
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed