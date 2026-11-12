Gurugram News: राज्य मिक्स्ड नेटबाल चैंपियनशिप में दम दिखाएंगे जिले के खिलाड़ी, 21 से मुकाबले

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गुरुग्राम। हरियाणा में नेटबाल खिलाड़ियों को अपनी प्रतिभा दिखाने का मौका मिलने जा रहा है। तीसरी सीनियर हरियाणा राज्य मिक्स्ड नेटबाल चैंपियनशिप का आयोजन 21 और 22 नवंबर को गांव कलिंगा स्थित बालाजी सीनियर सेकेंडरी स्कूल में किया जाएगा। इस प्रतियोगिता में प्रदेश के विभिन्न जिलों की टीमें हिस्सा लेंगी। इसमें बेहतर प्रदर्शन करने वाले खिलाड़ियों को राष्ट्रीय स्तर पर खेलने का अवसर मिलेगा। जिले के नेटबाल खिलाड़ियों के लिए भी यह प्रतियोगिता अपनी प्रतिभा साबित करने का अच्छा मंच होगा।हरियाणा नेटबाल एसोसिएशन की महासचिव बबीता दहिया ने बताया कि राज्य स्तरीय प्रतियोगिता के विजेता खिलाड़ी तीसरी सीनियर राष्ट्रीय मिक्स्ड नेटबाल चैंपियनशिप में प्रदेश का प्रतिनिधित्व करेंगे। राष्ट्रीय प्रतियोगिता 3 से 6 दिसंबर तक मध्य प्रदेश के इंदौर स्थित मधुबन ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन में आयोजित होगी। उन्होंने बताया कि प्रदेश के खिलाड़ियों ने पिछले कुछ वर्षों में राष्ट्रीय स्तर पर अच्छा प्रदर्शन किया है। एसोसिएशन का प्रयास है कि ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों की प्रतिभाओं को आगे बढ़ने का अवसर मिले।गुरुग्राम नेटबाल संघ के संयुक्त सचिव शिव रतन ने बताया कि चैंपियनशिप में केवल नेटबाल फेडरेशन ऑफ इंडिया के सत्र 2026-27 में पंजीकृत खिलाड़ी ही भाग ले सकेंगे। राज्य स्तरीय प्रतियोगिताएं खिलाड़ियों को अपनी प्रतिभा दिखाने और खेल की बारीकियां सीखने का अवसर देती हैं। उन्होंने कहा कि जिले के खिलाड़ियों को भी इस तरह की प्रतियोगिताओं में बेहतर प्रदर्शन के लिए प्रोत्साहित किया जा रहा है।