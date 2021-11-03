Gurugram News: जिला स्तरीय निपुण रामलीला प्रतियोगिता 6 को

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गुरुग्राम। निपुण हरियाणा मिशन के तहत 6 नवंबर को जिला स्तरीय निपुण रामलीला प्रतियोगिता का आयोजन किया जाएगा। इसके माध्यम से विद्यार्थियों में पढ़ने, बोलने और संवाद प्रस्तुत करने का कौशल विकसित किया जा रहा है। इसमें ब्लॉक लेवल में चयनित छात्र भाग लेंगे। इसका मुख्य उद्देश्य शिक्षा को गतिविधि आधारित और आनंददायक बनाना है, ताकि विद्यार्थी पढ़ाई के साथ-साथ अपनी रचनात्मक एवं अभिव्यक्ति संबंधी प्रतिभा को भी निखार सकें। जिला स्तरीय प्रतियोगिता में चयनित विद्यार्थियों को अपनी कला और कौशल दिखाने का अवसर मिलेगा। संवाद