विज्ञापन

विज्ञापन

विज्ञापन

संवाद न्यूज एजेंसीमानेसर। मिलेनियम सिटी गुरुग्राम में नवंबर महीने की शुरुआत से ही प्रदूषण का स्तर लगातार चिंताजनक बना हुआ है। प्रशासन की सख्त पाबंदियां लागू होने के बावजूद शहर की आबोहवा में कोई खास सुधार देखने को नहीं मिल रहा है। नवंबर में अब तक एक भी दिन ऐसा नहीं रहा, जब शहरवासियों को साफ हवा नसीब हुई हो।टेरी ग्राम में 298 एक्यूआई दर्जशहर के चारों मॉनिटरिंग स्टेशनों में सेक्टर-51 की हवा सबसे ज्यादा खराब और जहरीली दर्ज की गई। मंगलवार को यहां का वायु गुणवत्ता सूचकांक (एक्यूआई) 328 के खतरनाक स्तर पर पहुंच गया, जो शहर में सर्वाधिक है। इसके अलावा अन्य इलाकों की स्थिति भी संतोषजनक नहीं रही। टेरी ग्राम में 298, ग्वाल पहाड़ी में 282 और विकास सदन में 251 एक्यूआई दर्ज किया गया।गुरुग्राम का औसत एक्यूआई 290 रहाकेंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (सीपीसीबी) के आंकड़ों के अनुसार, मंगलवार को गुरुग्राम का औसत एक्यूआई 290 रहा। वहीं, पचगांव में 285 और मानेसर में 202 एक्यूआई रिकॉर्ड किया गया। एनसीआर के अन्य शहरों की बात करें तो फरीदाबाद में 213, दिल्ली में 204, गाजियाबाद में 176 और नोएडा में 155 एक्यूआई दर्ज हुआ।हवा में धूल और प्रदूषण के सूक्ष्म कण बढ़ने के कारण सुबह और शाम के समय लोगों को भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। इस जहरीली हवा का सबसे ज्यादा और सीधा असर सांस की बीमारियों से जूझ रहे मरीजों पर पड़ रहा है, जिससे उनकी परेशानी काफी बढ़ गई है।