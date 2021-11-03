Gurugram News: डीएवी राज्य स्तरीय खेल प्रतियोगिता में जिला ओवरऑल विजेता
नोएडा ब्यूरो
Updated Fri, 02 Oct 2026 12:40 AM IST
Updated Fri, 02 Oct 2026 12:40 AM IST
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एरोबिक्स, हैंडबॉल और क्रिकेट में जिले के स्कूलों ने जीते कई खिताब
संवाद न्यूज एजेंसी
गुरुग्राम। गुरुग्राम क्लस्टर की ओर से 30 सितंबर और एक अक्तूबर को डीएवी राज्य स्तरीय खेल प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। इसमें जिले की टीम ओवरऑल चैंपियन बनी। एरोबिक्स के अंडर-19 बालिका टीम वर्ग में डीएवी पब्लिक स्कूल सेक्टर-49 गुरुग्राम पहले, डीएवी पुलिस पब्लिक स्कूल कैथल दूसरे और डीएवी पब्लिक स्कूल सेक्टर-3 कुरुक्षेत्र तीसरे स्थान पर रहा। व्यक्तिगत वर्ग में कुरुक्षेत्र की अंशिका विजेता और ओएसडीएवी पब्लिक स्कूल कैथल की नव्या उपविजेता बनीं।
अंडर-17 बालिका टीम वर्ग में भी सेक्टर-49 गुरुग्राम ने पहला स्थान हासिल किया। अंडर-14 बालिका टीम वर्ग में सेक्टर-49 गुरुग्राम और ओएसडीएवी पब्लिक स्कूल कैथल ने संयुक्त रूप से पहला स्थान हासिल किया। एरोबिक्स अंडर-19 बालक टीम वर्ग में डीएवी पुलिस पब्लिक स्कूल कैथल विजेता, डीएवी पब्लिक स्कूल सेक्टर-3 कुरुक्षेत्र प्रथम उपविजेता रहा।
अंडर-17 बालक टीम वर्ग में डीएवी पुलिस पब्लिक स्कूल कैथल विजेता, कुरुक्षेत्र प्रथम उपविजेता और पुलिस डीएवी पब्लिक स्कूल अंबाला द्वितीय उपविजेता रहा। व्यक्तिगत वर्ग में अंबाला के अभिनव तिवारी विजेता और कुरुक्षेत्र के आरव प्रथम उपविजेता रहे। हैंडबॉल अंडर-19 बालिका वर्ग में डीएवी एनएच-3 एनआईटी फरीदाबाद विजेता रहा। अंडर-14 बालिका वर्ग में डीएवी पुलिस पब्लिक स्कूल गुरुग्राम विजेता रहा। वहीं अंडर-17 और अंडर-14 बालक वर्ग में डीएवी पुलिस पब्लिक स्कूल गुरुग्राम विजेता रहा। क्रिकेट अंडर-19 बालिका वर्ग में डीएवी पब्लिक स्कूल सेक्टर-14 गुरुग्राम विजेता। अंडर-14 बालक वर्ग में डीएवी पब्लिक स्कूल सेक्टर-14 गुरुग्राम विजेता। प्रतियोगिता के समापन पर खिलाड़ियों को खेल भावना, अनुशासन और उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए बधाई दी गई।
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संवाद न्यूज एजेंसी
गुरुग्राम। गुरुग्राम क्लस्टर की ओर से 30 सितंबर और एक अक्तूबर को डीएवी राज्य स्तरीय खेल प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। इसमें जिले की टीम ओवरऑल चैंपियन बनी। एरोबिक्स के अंडर-19 बालिका टीम वर्ग में डीएवी पब्लिक स्कूल सेक्टर-49 गुरुग्राम पहले, डीएवी पुलिस पब्लिक स्कूल कैथल दूसरे और डीएवी पब्लिक स्कूल सेक्टर-3 कुरुक्षेत्र तीसरे स्थान पर रहा। व्यक्तिगत वर्ग में कुरुक्षेत्र की अंशिका विजेता और ओएसडीएवी पब्लिक स्कूल कैथल की नव्या उपविजेता बनीं।
अंडर-17 बालिका टीम वर्ग में भी सेक्टर-49 गुरुग्राम ने पहला स्थान हासिल किया। अंडर-14 बालिका टीम वर्ग में सेक्टर-49 गुरुग्राम और ओएसडीएवी पब्लिक स्कूल कैथल ने संयुक्त रूप से पहला स्थान हासिल किया। एरोबिक्स अंडर-19 बालक टीम वर्ग में डीएवी पुलिस पब्लिक स्कूल कैथल विजेता, डीएवी पब्लिक स्कूल सेक्टर-3 कुरुक्षेत्र प्रथम उपविजेता रहा।
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अंडर-17 बालक टीम वर्ग में डीएवी पुलिस पब्लिक स्कूल कैथल विजेता, कुरुक्षेत्र प्रथम उपविजेता और पुलिस डीएवी पब्लिक स्कूल अंबाला द्वितीय उपविजेता रहा। व्यक्तिगत वर्ग में अंबाला के अभिनव तिवारी विजेता और कुरुक्षेत्र के आरव प्रथम उपविजेता रहे। हैंडबॉल अंडर-19 बालिका वर्ग में डीएवी एनएच-3 एनआईटी फरीदाबाद विजेता रहा। अंडर-14 बालिका वर्ग में डीएवी पुलिस पब्लिक स्कूल गुरुग्राम विजेता रहा। वहीं अंडर-17 और अंडर-14 बालक वर्ग में डीएवी पुलिस पब्लिक स्कूल गुरुग्राम विजेता रहा। क्रिकेट अंडर-19 बालिका वर्ग में डीएवी पब्लिक स्कूल सेक्टर-14 गुरुग्राम विजेता। अंडर-14 बालक वर्ग में डीएवी पब्लिक स्कूल सेक्टर-14 गुरुग्राम विजेता। प्रतियोगिता के समापन पर खिलाड़ियों को खेल भावना, अनुशासन और उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए बधाई दी गई।
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