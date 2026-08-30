Gurugram News: चंदू गांव में जिला प्रशासन का रात्रि ठहराव आज
नोएडा ब्यूरो
Updated Sun, 30 Aug 2026 07:56 PM IST
Updated Sun, 30 Aug 2026 07:56 PM IST
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गुरुग्राम। जिला प्रशासन की ओर से 31 अगस्त को गुरुग्राम ब्लॉक के चंदू गांव में रात्रि ठहराव कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा। कार्यक्रम के दौरान उपायुक्त उत्तम सिंह ग्रामीणों से सीधे संवाद करेंगे और उनकी सार्वजनिक व व्यक्तिगत समस्याएं सुनेंगे। सीटीएम ज्योति नागपाल ने बताया कि मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी के निर्देशों के तहत जिला प्रशासन की ओर से समाधान शिविरों के साथ रात्रि ठहराव कार्यक्रम भी आयोजित किए जा रहे हैं। चंदू गांव में होने वाले कार्यक्रम में विभिन्न विभागों के अधिकारी मौजूद रहेंगे। ब्यूरो
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