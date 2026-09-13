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Gurugram News: दायित्व ग्रहण समारोह की तैयारियों पर हुई चर्चा

Sun, 13 Sep 2026 06:46 PM IST
नोएडा ब्यूरो
Noida Bureau नोएडा ब्यूरो
Updated Sun, 13 Sep 2026 06:46 PM IST
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Discussion held on preparations for the assumption of office ceremony.
गुरुग्राम। 20 सितंबर को होने वाले दायित्व ग्रहण समारोह की तैयारियों को लेकर गुरुग्राम स्थित जिला भाजपा कार्यालय गुरुकमल में बैठक आयोजित की गई। इसकी अध्यक्षता भाजपा ओबीसी मोर्चा के हरियाणा प्रदेश अध्यक्ष इंजीनियर सुनील सैन ने की। इसमें संगठन की मजबूती, कार्यकर्ताओं की सहभागिता और समारोह को भव्य बनाने को लेकर चर्चा की गई। बैठक को संबोधित करते हुए सुनील सैन ने कहा कि भाजपा का संगठन कार्यकर्ताओं की मेहनत, समर्पण और अनुशासन के बल पर लगातार मजबूत हो रहा है। दायित्व ग्रहण समारोह केवल औपचारिक कार्यक्रम नहीं, बल्कि संगठन के प्रति नई जिम्मेदारी, ऊर्जा और संकल्प लेने का अवसर है। ब्यूरो
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