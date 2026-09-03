Gurugram News: ध्रुव शर्मा और स्वराश्री ने बांधा समां

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गुरुग्राम। अच्युतं केशवम कृष्ण दामोदरम राम नारायणन जानकी वल्लभं...,कौन कहता है भगवान आते नहीं तुम मीरा के जैसे बुलाते नहीं...,मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है है...। कृष्ण भक्ति के संगीत के जाने जाने वाले ध्रुव शर्मा और स्वराश्री ने वृंदावन चंद्राेदय मंदिर की ओर से दिल्ली गुरुग्राम बॉर्डर स्थित द निकुंज बैंक्वेट हॉल में आयोजित भजन संध्या में समां बाधा। कार्यक्रम में भगवान कृष्ण का अभिषेक आरती और प्रसाद वितरण कार्यक्रम भी हुआ। काफी संख्या में दिल्ली एनसीआर के भक्त इस कार्यक्रम में मौजूद रहे। संवाद